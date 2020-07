Nike e Bugatti juntas nas novas chuteiras de Cristiano Ronaldo: primeiras imagens deixam água na boca

Há alguns dias demos conta, à 'boleia' das informações do portal Footy Headlines, da parceria criada entre Nike e Bugatti para criar umas chuteiras especiais para Cristiano Ronaldo e agora mostramos as primeiras imagens de um suposto protótipo que já foi criado. Uma vez mais divulgadas pelo mesmo site, as novas chuteiras do craque português, a serem lançadas em edição limitada no último trimestre do ano por uma verba em torno dos 290 euros, contam com pormenores incríveis e prometem fazer furor.Refira-se que as botas serão inspiradas no também 'exclusivo' Bugatti Centodieci, um bólide de 8 milhões de euros, que homenageia o Bugatti EB110 lançado em 1991 e que apenas conta com dez unidades no Mundo. Cristiano Ronaldo é o dono de um deles