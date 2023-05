«Ninguém vos respeita. Por que vamos nós respeitar-vos?»: claque do PSG protesta contra jogadores e direção

Uma das claques do PSG esteve esta segunda-feira presente no centro de treinos da equipa para protestar com a direção e jogadores sobre os mais recentes resultados no campeonato, especialmente pela derrota na última noite contra o Lorient, por 3-1, que deixou o Marselha mais perto da liderança (está a cinco pontos dos parisienses). O grupo de adeptos mostrou tarjas ofensivas para com os jogadores e pediu a saída da direção. "A cheia antes do tsunasi... Direção, peçam a demissão", "Ninguém vos respeita. Por que vamos nós respeitar-vos?" e "Vocês não representam a nossa cidade. Quem se reconhece no PSG? Saiam daqui" foram as mensagens exibidas nas tarjas. [Imagens: Collectif Ultras Paris]