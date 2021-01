Nova decoração do autocarro do Vilafranquense tem toiro em grande destaque

O autocarro da equipa profissional do Vilafraquense tem uma nova decoração e com a cultura do clube de Vila Franca de Xira bem vincada. Agora, a ocupar quase metade da viatura, surge um toiro em tons de vermelho e preto, animal que é figura central naquela região do Ribatejo. "Raça ribatejana" é a inscrição no autocarro de vermelho dominante, o slogan do emblema do Cevadeiro que alinha pela segunda época consecutiva na 2ª Liga de futebol.