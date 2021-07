'Nova era' na Fórmula 1: revelado o protótipo dos carros para 2022

A Fórmula 1 terá novos regulamentos em 2022 e os carros também vão mudar. Esta quinta-feira, foi revelado um modelo em tamanho real dos novos monolugares, que apresentam modificações aerodinâmicas significativas com o objetivo de tornar as corridas mais competitivas e imprevisíveis. A apresentação decorreu no circuito de Silverstone, onde amanhã arranca o Grande Prémio da Grã-Bretanha. [Imagens: Fórmula 1]