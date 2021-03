É uma das grandes novidades para o Mundial deste ano da Fórmula 1, que arranca no Bahrein no final deste mês. O 'safety car' e o 'medical car', que pertenciam à Mercedes desde 1996, passam a ser da Aston Martin e ganham também novas cores, com o verde a substituir o tradicional prateado. [Imagens: Twitter Aston Martins Brasil]