Nova obra de Banksy é uma homenagem aos profissionais de saúde

Banksy, o artista desconhecido mais famoso do Mundo, apresentou a sua nova obra: uma homenagem a todos os profissionais de saúde - enfermeiros, médicos - que trabalham nos hospitais do Reino Unido na luta contra o coronavírus. A obra foi encontrada na noite de quarta-feira no Hospital Universitário de Southampton, Inglaterra, onde permanecerá durante os próximos meses, até ser leiloada.