Novidade à direita e alteração forçada na baliza: o onze provável do Sporting para o jogo com o Marselha

O Sporting defronta esta quarta-feira o Marselha (20h), no Estádio José Alvalade, em jogo da 4.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões. Rúben Amorim deverá apostar neste onze inicial, que conta com uma novidade no corredor direito e uma alteração forçada na baliza, devido à expulsão de Adán na derrota sofrida pelos leões em França . (: Lusa/EPA, Luís Manuel Neves, Paulo Calado, Vítor Chi)