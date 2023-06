Novo assalto ao título: um onze de craques que pode 'fazer estragos' no Arsenal

Depois de passar grande parte da temporada no primeiro lugar da Premier League, a segunda posição teve um 'gosto amargo' para o Arsenal de Mikel Arteta - o esforço dos gunners acabou por não ser suficiente para destronar o Man. City de Pep Guardiola. Neste sentido, e já a preparar novo ‘assalto’ ao título de campeão inglês, o emblema de Londres planeia começar 2023/24 com a chegada de alguns reforços expressivos. O jornal 'As' lançou um onze de jogadores que combina uma transferência confirmada (Kai Havertz), rumores (Jurriën Timber - Ajax e Declan Rice – West Ham), craques que já estão à disposição do treinador espanhol e ainda adicionou seis suplentes à formação.