Novo autocarro benzido e receção na Câmara: as imagens de um dia especial para o Gil Vicente

Depois de ter conseguido uma inédita qualificação para as provas europeias, o Gil Vicente foi recebido esta sexta-feira na Câmara Municipal de Barcelos, numa cerimónia que contou com a presença de algumas dezenas de adeptos. Assim, já depois de o novo autocarro do clube ter sido apresentado e benzido pelo prior Abílio Cardoso, todo o plantel, staff e equipa técnica foram homenageados e receberam um galo de Barcelos, símbolo maior da cidade.