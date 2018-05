Novo equipamento do Ath. Bilbao destaca lealdade aos bascos

Clube conhecido pelas suas fortes ligações à comunidade basca e à própria cidade de Bilbau, o Ath. Bilbao terá em 2018/19 camisolas que exaltam precisamente esse vínculo muito especial. Sob o mote "Loyal to the last", que demonstra o vínculo inquebrável que o clube tem com seus adeptos e com a cidade, pode ver a nova camisola desenhada pela New Balance nas fotos seguintes.