Novo pavilhão do Sp. Braga está praticamente pronto: Salvador já o mostrou à autarquia

O novo pavilhão do Sp. Braga, incluído no projeto da segunda fase da Cidade Desportiva, já está praticamente pronto e será inaugurado nos próximos meses, possivelmente em setembro. António Salvador, presidente do Sp. Braga, fez esta quarta-feira uma visita guiada ao autarca Ricardo Rio e os guerreiros divulgaram algumas imagens da nova infraestrutura que irá servir as modalidades. [Fotos: SC Braga]