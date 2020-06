Nunca visto: Özil bem esperou sentado (e à sombra) mas não saiu do banco

O Arsenal regressou aos triunfos na visita ao Southampton e Mesut Özil deu nas vistas fora das quatro linhas. O médio alemão não entrou nas opções iniciais de Arteta, viu o jogo na bancada com os outros suplentes dos gunners e com o sol a bater de frente socorreu-se... de um guarda-chuva com o símbolo da equipa adversária. Lacazette também imitou o alemão mas, ao contrário de Özil, o francês entrou em campo para ajudar os gunners. [Imagens: Reuters]