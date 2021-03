Nuno Mendes, lateral-esquerdo do Sporting e internacional AA por Portugal, foi o jogador que mais valorizou na mais recente atualização dos valores de mercado do 'Transfermarkt', disponibilizada esta quinta-feira. Pedro Porro, companheiro de equipa do jovem português, também foi dos que mais valorizou. Em contraste, Alejandro Grimaldo e Darwin Núñez, ambos do Benfica, foram os atletas que viram os seus valores de mercado descerem mais. Consulte os 25 mais valiosos da Liga. [Imagens: Action Images, Reuters e Hélder Santos / AS Press]