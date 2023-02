Nuno Santos e mais 10: o onze provável do Sporting para o jogo com o Rio Ave

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Na partida de hoje em Vila do Conde, com o Rio Ave (21H15), Rúben Amorim promete apostar na melhor equipa possível, mesmo que corra o risco de perder um jogador influente para o duelo seguinte contra o FC Porto – falamos de Nuno Santos, o único elemento 'à bica' nos leões. "O avançado [titular] é importante não dizer, mas o resto é o Nuno Santos e mais dez", atirou o treinador do Sporting na conferência de imprensa de lançamento ao encontro. Confira o onze provável dos leões para a partida desta noite, a contar para a 19.ª jornada da Liga Bwin