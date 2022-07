Nuno Tavares regressou ao Casa Pia e deu conselhos aos jovens jogadores

Nuno Tavares regressou ao Casa Pia, onde começou para o futebol ainda no escalão de infantis, e deu conselhos aos jovens jogadores dos gansos. "O bom ganso a casa torna! O casapiano Nuno Tavares visitou o nosso museu e passou a tarde a dar conselhos aos nossos gansinhos! Voa, Nuno Tavares", pode ler-se na publicação do clube lisboeta. O lateral do Arsenal assinou uma camisola dos gunners que deixou, com dedicatória, ao emblema de Pina Manique.