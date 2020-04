O abraço da mulher de Simão Sabrosa que corre nas redes sociais

A mulher de Simão Sabrosa colocou todo o seu talento em decoração na nova casa da família, uma mansão no Estoril para onde se mudou com os filhos e o marido pouco antes do estado de emergência nacional, mesmo a tempo de aproveitar os dias de isolamento com os novos luxos. "Em momentos que não podemos abraçar ninguém, nem ter aquele carinho, que consigamos abraçar-nos a nós próprios com o pensamento, vai tudo ficar bem...vai tudo ficar bem...", escreveu Vanessa Rebelo na legenda desta primeira fotografia no Instagram