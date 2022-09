O adeus de uma lenda do desporto: as melhores imagens do último jogo de Roger Federer

Roger Federer despediu-se esta sexta-feira à noite do ténis profissional, com uma derrota na vertente de pares ao lado do seu amigo e eterno rival Rafael Nadal. O resultado foi o que menos importou numa noite que será para sempre recordada pelos amantes do ténis e do desporto em geral. Estas são as imagens da noite, com Federer em grande plano.