Dois frenéticos embates entre Marítimo e Famalicão e Boavista e Rio Ave ditaram, este sábado, aquela que é a última equipa portuguesa a qualificar-se para a Liga Europa na próxima temporada. Um empate () dos famalicenses, combinado com um triunfo () dos vila-condenses no Bessa, ditou o afastamento da equipa orientada por João Pedro Sousa das competições europeias. As reações das duas equipas que, até ao início desta jornada eram candidatas a apenas uma vaga, vêem, assim, o seu destino traçado. [Imagens: Hélder Santos e José Reis / Movephoto]

O 'adeus' do Famalicão e o 'olá' do Rio Ave à Liga Europa: as reações que falam por si