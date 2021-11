O "apoio incondicional" que chega todos os dias a médio do FC Porto

São muitas as manifestações de ternura de Maria Moreira a Bruno Costa nas redes sociais. A namorada do médio do FC Porto faz questão de acompanhar de perto os jogos e já levou o filho do casal, de 1 ano, ao Estádio do Dragão. "Seremos sempre a tua maior força e o teu apoio incondicional. Somos um trio imbatível e temos tanto orgulho em ti", escreveu na legenda na qual documentava a primeira ida de Lucas ao Dragão. [Fotos Instagram Maria Moreira]