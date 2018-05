O azar bateu à porta de Mia Khalifa num jogo de hóquei

Mia Khalifa não consegue deixar de ser notícia. A antiga atriz de filmes para adultos é uma verdadeira apaixonada por hóquei no gelo, mas sofreu um pequeno acidente no fim-de-semana quando foi ver o jogo entre os Washington Capitals e os Tampa Bay Lightning, do playoff da NHL, como deu conta no Instagram. "Fui atingida no peito com um disco durante o jogo e tenho 80% de certeza que rompi um implante. A boa notícia é que fiquei com um disco de um jogo do playoff. Valeu a pena", escreveu.