O Cristo Redentor croata, o multibraços Livakovic e as muitas maldições do gato: Internet goza com eliminação brasileira

Os 'memes' proliferam com desaire do Brasil diante da Croácia. A canarinha queria aumentar para seis os títulos mundiais mas acabou travada nos penáltis. O Cristo Redentor croata, o 'multibraços' Livakovic e as muitas maldições do gato, em referência ao felino que surgiu na conferência de imprensa esta semana. São vários os exemplos de brincadeiras sobre o fim do sonho brasileiro no Qatar'2022.