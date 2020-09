O dia em que o Vilafranquense foi... à praça de toiros

A equipa do Vilafranquense realizou uma sessão de fotos na Praça de Toiros Palha Blanco, a cerca de 200 metros da habitual casa da equipa de Vila Franca de Xira, o Campo do Cevadeiro, que deixou de o ser com a subida à 2ª Liga. Nas redes sociais, os ribatejanos vincam o encontro com a "essência". "A identidade foi reavivada para que as memórias fossem perpetuadas. De trajes ornados... Fomos à essência e à tradição, para vos apresentar a nossa pele. Aficionados pelo espetáculo, que esta seja uma época de: Entrega. Raça. Bravura. Valor. Valentia. Coragem", pode ler-se. [Fotos: Vilafranquense]