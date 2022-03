O dia em que uma caneleira de Ronaldo salvou um jogador espanhol... do nu integral

David Barral ajudou o Internacional de Madrid a vencer no terreno do Cádiz, fazendo um dos golos na vitória por 2-0. Já para lá do apito final, no balneário, a equipa vencedora posou para a vitória mas Barral estava nu, quase integral. O avançado 'salvou' a fotografia porque usou uma... caneleira da marca de Cristiano Ronaldo para tapar os genitais. O momento foi partilhado, com boa disposição, pelo próprio Barral.