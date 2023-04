O emoji de Jean Lucas que não passou despercebido aos adeptos do Sporting

Jean Lucas, médio brasileiro do Monaco e alvo do Sporting para a próxima temporada , recorreu esta sexta-feira às redes sociais para deixar uma imagem com uma mensagem curiosa. O jogador de 24 anos partilhou uma fotografia dentro de um carro, com a legenda: "+1", acrescentando o 'emoji' de um leão, algo que não passou despercebido aos adeptos dos leões. (: Instagram/Jean Lucas)