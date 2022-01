O equipamento especial com que o Boavista jogará a final four da Allianz Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Boavista partilhou este sábado, nas redes sociais, algumas imagens do equipamento que vai utilizar durante a final four da Allianz Cup, 'pele' que os axadrezados frisam ser uma edição limitada para marcar o momento histórico do clube, que nunca chegou a esta fase da prova. A camisola está assinada por todo o plantel e tem como principal objetivo unir jogadores e adeptos. (Imagens: Facebook/Boavista)