O estado impressionante em que ficou o pé de Dalot no jogo da Taça: «Boa imagem para quem gosta de anatomia»

Diogo Dalot lesionou-se ontem no Manchester United-Aston Villa, da Taça de Inglaterra (vitória dos red devils por 1-0), após um lance mais duro. Já esta terça-feira, o internacional português mostrou o esrado em que ficou o pé e agradeceu o apoio recebido: "Obrigado pelas mensagens. Está tudo bem agora com a ajuda do doutor. Boa imagem para aqueles que gostam de anatomia", escreveu no Twitter partilhando fotos publicadas pelo jornalista Fabrizio Romano