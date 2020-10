Com o fecho do mercado de transferências cada vez mais perto (só encerra amanhã em Portugal), são muitas as equipas que tentam fechar os seus plantéis. Colocar jogadores excedentários, através de vendas ou empréstimos, e fechar os últimos dossiês tem sido, para já, a principal preocupação dos clubes. Veja aqui os principais negócios já finalizados durante o dia de hoje. [Imagens: Twitter]