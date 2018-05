O grande plano que revelou os 'segredos' de Augusto Inácio

Augusto Inácio estava a falar no programa Trio d'Ataque, da RTP3, quando um grande plano da realização apanhou o bloco de notas do diretor para o futebol do Sporting, onde se podiam ver alguns apontamentos que 'denunciam' algumas possíveis novidades. Entre elas está o nome do possível novo médico (Pedro Lopes da Mata), assim como novidades no que a jogadores diz respeito. Neste sentido, o nome de Richard Abazaj, defesa do Boavista de 15 anos, é bem visível nos apontamentos, assim como os de Pedro Silva (possível saída para o Tondela) e Rafael Barbosa (eventual cedência ao Estoril).