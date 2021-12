O impressionante relógio de 18 milhões de dólares de Floyd Mayweather

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Floyd Mayweather nunca teve problemas em exibir os sinais da sua riqueza e esta sexta-feira, na véspera de natal, mostrou nas redes sociais um dos seus mais valiosos investimentos: um relógio de luxo da Jacob & Co avaliado em 18 milhões de dólares. "Cheguei ao topo sem me preocupar com nada nem ninguém, por que razão iria começar agora? 18 milhões de dólares pelo relógio...", escreveu.