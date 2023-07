O incrível novo carro de Valtteri Bottas: há 275 exemplares no mundo e custa 3 milhões

Valtteri Bottas recebeu finalmente um dos carros mais desejados do momento. O novíssimo Mercedes-AMG ONE, um hypercar com motor de Fórmula 1, do qual apenas serão produzidas 275 unidades. O finlandês, que encomendou o seu em 2017, quando ainda era piloto da equipa alemã na Fórmula 1, não escondeu a satisfação por finalmente colocar as suas mãos (e pés) no potente bólide, que conta com um motor 1.6 V6 híbrido e mais de 1000 cavalos de potência, e que pode chegar aos 352 km/h. Argumentos que acabam por justificar também o preço: entre 2,7 e 3 milhões de euros.