O insólito momento em que um adepto invadiu o Arsenal-Liverpool para se 'algemar' a uma baliza

Passava a hora de jogo do Arsenal-Liverpool quando a partida foi interrompida devido à invasão de um adepto em campo. Mas desta vez, ao contrário do que é normal em qualquer invasão de campo, o adepto agarrou-se ao poste da baliza dos reds, onde estava o brasileiro Alisson, com o único propósito de passar uma mensagem que trazia escrita na camisola: "Parem o petróleo", possivelmente uma mensagem direcionada para a inflação dos preços dos combustíveis. [Imagens: Reuters]