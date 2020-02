O 'look' de Spike Lee em homenagem a Kobe Bryant na cerimónia dos Óscares

O realizador norte-americano Spike Lee homenageou este este domingo Kobe Bryant - antigo basquetebolista e seu amigo pessoal que faleceu recentemente numa queda de helicóptero - na cerimónia dos Óscares, que decorre no Dolby Theatre, em Los Angeles (California). O cineasta chegou acompanhado pela esposa Tonya Lewis Lee e exibiu um 'look' em tons de roxo e amarelo (as cores dos LA Lakers) e ainda o mítico número 24 usado por Kobe ao serviço da sua equipa de sempre.