Há modelos que têm nos super carros as suas grandes paixões para esplêndidas sessões de fotografia mas esse não é o caso de Sophia Thomalla. A ex-companheira do guarda-redes Loris Karius e agora namorada do tenista Alexander Zverev prefere antes posar para as celebrações de Natal da Schuttflix, uma ‘startup’ alemã dedicada à construção civil.