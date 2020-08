Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Depois de olharmos para as figuras dos 18 clubes e para os protagonistas do exercício fora do eixo dos primeiros quatro classificados, a escolha do melhor onze da época mais longa das nossas vidas. Uma equipa estruturalmente organizada em 4x3x3, sem a presença de Bruno Fernandes e Tapsoba, transferidos no decurso do exercício.