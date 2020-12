O mercado abre dentro de uma semana e estas são as pechinchas que todos desejam

Falta precisamente uma semana para a abertura oficial do mercado de inverno, uma altura na qual vários jogadores passam a estar livres para negociar o seu futuro com outros clubes tendo em vista a próxima temporada. São as chamadas 'borlas', uma ferramenta de mercado bastante apetecível e que este ano contará com muitos nomes de interesse - a não ser que os clubes consigam alcançar uma renovação antes de 31 de dezembro...