E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Szczesny, guarda-redes da Polónia e um dos melhores do Mundial'2022, consolou o filho após a eliminação da seleção polaca 'aos pés' da França, seleção que avançou no torneio após um triunfo por 3-1. O momento foi capturado através de uma transmissão televisiva do encontro. [Frames: ExtraOne Live]