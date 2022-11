O momento em que Álvaro Pacheco foi expulso após dirigir-se ao árbitro no final do Vitória-Vizela

Álvaro Pacheco excedeu-se no final da partida frente ao Vitória de Guimarães e após protestos à equipa de arbitragem liderada por Cláudio Pereira, feitos já depois do apito final, acabou por ver o cartão vermelho que o deixa de fora do banco no duelo contra o Paços na próxima ronda do campeonato. Bruno Varela, guarda-redes do Vitória que hoje ficou no banco de suplentes, tentou acalmar o técnico. [Frames: Sport TV]