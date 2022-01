O momento em que Iago Aspas foi abraçar Rui Silva após marcar o primeiro golo do Celta de Vigo

O guarda-redes português Rui Silva está a atrevessar um momento difícil após a morte do pai na passada quinta-feira. Ainda assim, o internacional luso decidiu ir a jogo este domingo diante do Celta de Vigo e, para além, do apoio que recebeu das bancadas , por parte dos adeptos do Bétis, ainda recebeu apoio dentro das quatro linhas e de um adversário. Iago Aspas foi o protagonista de um grande gesto de desportivismo ao abraçar e de seguida beijar Rui Silva, após marcar o primeiro golo do Celta de Vigo. [Créditos: Getty Images]