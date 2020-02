Margarida Corceiro vai ser uma das concorrentes do 'Dança com as estrelas' da TVI. A atriz e manequim, namorada de João Félix, partilhou a novidade no Instagram e não escondeu a felicidade. "Uma foto feliz num sítio lindo para vos contar finalmente que serei uma das concorrentes do Dança com as estrelas 2020!!!! Bem... não sei muito bem onde me estou a meter, mas na verdade nunca sei. Só vos consigo dizer que estou muito feliz por estar prestes a começar este novo grande desafio! Já sabem, conto com vocês desse lado!! Let’s do this!!!!", escreveu