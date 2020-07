O onze da época para Record: revelações e surpresas na Liga NOS

Ao longo da época, os jornalistas de Record elegeram jornada após jornada os melhores jogadores. Na temporada passada, o onze do ano pintava-se quase todo de vermelho com Bruno Fernandes a brilhar lá no meio, mas este ano é diferente. O FC Porto só coloca três jogadores, enquanto o Benfica tem dois. O resto são revelações e surpresas. Eis o onze com os craques mais pontuados da temporada 2019/20.