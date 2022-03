Portugal joga esta noite (19h45) o acesso ao Mundial'2022 e, para carimbar o passaporte, terá de derrotar a Macedónia do Norte no Estádio do Dragão. Fernando Santos, que conta com os regressos de Pepe e João Cancelo, deverá apostar neste onze inicial. (Imagens: Lusa/EPA, José Gageiro/Movephoto, Pedro Ferreira)