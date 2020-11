Joga-se este sábado às 19h45 no Estádio da Luz, o Portugal-França decisivo para o apuramento para a final four da Liga das Nações. Portugueses e franceses chegam a esta partida com o mesmo número de pontos (10 em quatro jogos) e em casa de vitória de qualquer uma das seleções, essa apura-se para a fase decisiva.