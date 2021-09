O onze provável de Portugal para o particular com o Qatar: Fernando Santos prepara revolução total

Portugal e Qatar defrontam-se este sábado, às 17h45, em jogo particular que será disputado em Debrecen, na Hungria. Consulte aquelas que deverão ser as escolhas inicias de Fernando Santos para a partida. O selecionador deverá mudar totalmente a equipa, em comparação com o onze que atuou diante da Irlanda. [Créditos: Filipe Farinha, André Sanano, Pedro Ferreira e EPA]