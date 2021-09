O onze provável do FC Porto para o jogo com o Atlético Madrid

O FC Porto prepara-se para se estrear esta quarta-feira na nova edição da Liga dos Campeões, frente ao Atlético Madrid. Estas deverão ser as escolhas iniciais de Sérgio Conceição para a partida de hoje, que está agendada para as 20 horas e que terá acompanhamento ao segundo no site e na aplicação móvel de). [Imagens: Vítor Chi, Ricardo Nascimento, José Gageiro/Movephoto, Pedro Ferreira]