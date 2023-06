O PSG continua a sonhar com a conquista da Liga dos Campeões e a estratégia para a próxima época passa por uma revolução do plantel. Sem Messi e Sergio Ramos - diz-se que Neymar também pode sair -, o 'L'Équipe' avança que a aposta do clube parisiense passa por sete contratações, tudo sob a liderança do treinador Julian Nagelsmann.