O que a filha de um tricampeão de F1 'sofre' com Verstappen

Kelly Piquet, filha do tricampeão brasileiro de la F1 Nelson Piquet, passa mal sempre que assume o papel de copiloto do namorado, Max Verstappen. Em alguns vídeos que a manequim partilha nas redes sociais é visível o ar de susto da namorada do piloto da Red Bull e até audíveis alguns comentários: "Estás louco?", ouve-se nas filmagens feitas num passeio de buggy feito numas dunas no Brasil [Fotos Instagram Kelly Piquet]