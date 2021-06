A França não conseguiu melhor do que um empate ( 1-1 ) frente à Hungria, em jogo da 2.ª jornada do Grupo F do Euro'2020 e a imprensa gaulesa não 'poupou' a equipa liderada por Didier Deschamps, que garantia o apuramento para os oitavos de final em caso de vitória. Os franceses apontam o dedo ao selecionador, à exibição desinspirada de Mbappé e elegem ainda Griezmann como o salvador, depois de ter apontado o golo do empate. [Imagens: L'equipe, Le Parisien, Foot Mercato, Foot National, Foot 11, But Football Club]