O que falta a Cristiano Ronaldo para ser o melhor marcador da história do futebol

Ao marcar no SPAL-Juventus ( 1-2 ) deste sábado, Cristiano Ronaldo chegou aos 726 golos na carreira contabilizando clubes e seleções (apenas equipas principais, pois se acrescentarmos seleções sub-21 e olímpica, ou seja, toda a carreira sénior, os números crescem para 732). Além de perseguir Ali Daei tendo em vista o estatuto de melhor marcador de sempre por seleções, o capitão de Portugal poderá também tornar-se, no futuro, no futebolista com mais golos em toda a história - contando aqui, novamente, equipas principais de clubes e seleções. Caso mantenha a média de golos (37) das duas últimas temporadas, por clube e seleção, Ronaldo poderá chegar ao topo em 2020/21!