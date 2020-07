«O que fazes no telhado, Diletta?: Ibrahimovic comentou e levou resposta

A jornalista italiana Diletta Leotta e o avançado sueco do AC Milan Zlatan Ibrahimovic vivem um 'caso' nas redes sociais. Tudo começou com o futebolista a comentar uma imagem que a jornalista publicou no Instagram. Há dois dias, Diletta publicou uma imagem sua após um treino; Ibrahimovic não resistiu e foi lá comentar. "O que fazes no telhado, Diletta? Não relaxes", escreveu o futebolista, que levou resposta. "Um café e voltarei ao treino, prometido!", escreveu nas Stories a bonita italiana. Haverá mais?