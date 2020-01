Já têm destino os terrenos que estão desocupados há mais de 15 anos, após a demolição do antigo Estádio de Alvalade. Vão ser construídos quatro novos edifícios de escritórios classe-A, com um total de 37.600 m2, três de habitação com 30.250 m2 e mais de 200 apartamentos, e uma área comercial com 11.100 m2, com construção a iniciar no final do ano. O investimento será de 200 milhões de euros. Saiba tudo aqui.